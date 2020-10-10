السعودية اليوم / الصحة : إجراء (46189) فحصاً مخبرياً جديداً وندعو إلى الاستفادة من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد"



الرياض 23 صفر 1442 هـ الموافق 10 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت الصحة اليوم تسجيل (405) حالات مؤكدة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (405 )حالات منها 42% إناث، و58% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 12%, والبالغين 84%، وكبار السن 4% ،فيما بلغ عدد الوفيات (5018) حالة ، وذلك بإضافة (22) حالة وفاة جديدة.

وذكرت الصحة أنه أُجري (46189) فحصاً مخبرياً جديداً ، داعيةً الجميع إلى الاستفادة من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" الموجودة في جميع مناطق المملكة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فتلك أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

// انتهى //

16:29ت م

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الرياض 23 صفر 1442 هـ الموافق 10 أكتوبر 2020 م واسأعلنت الصحة اليوم تسجيل (405) حالات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (338944) حالة، من بينها (9189) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (842) حالة حرجة، كما سُجّلت (455) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (324737) حالة .وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (405 )حالات منها 42% إناث، و58% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 12%, والبالغين 84%، وكبار السن 4% ،فيما بلغ عدد الوفيات (5018) حالة ، وذلك بإضافة (22) حالة وفاة جديدة.وذكرت الصحة أنه أُجري (46189) فحصاً مخبرياً جديداً ، داعيةً الجميع إلى الاستفادة من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" الموجودة في جميع مناطق المملكة.ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فتلك أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.وجدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.// انتهى //16:29ت م0072

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