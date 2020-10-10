البناء المستدام توضح مميزات التأمين على المبنى العقاري

2020-10-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت منصة البناء المستدام التابعة لوزارة الإسكان، مميزات التأمين على المباني العقارية، والتغطية التي توفرها وثيقة التأمين.

وأشارت المنصة إلى أن التأمين يغطي العيوب الخفية التي قد تظهر على البناء بعد اكتمال الإنشاءات، كما يساعد في الدفع والإصلاح السريع دون الرجوع إلى المقاول الرئيسي.

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وأضافت أنه يتم إصدار وثيقة تأمين موثقة للمالك، تتضمن حماية تأمينية لمدة عشر سنوات.

وتهدف منصة البناء المستدام إلى توفير عدد من الخدمات التي تساهم في استدامة الوحدات السكنية، مثل فحص جودة أعمال البناء، وفحص جودة المباني الجاهزة، وتقييم مطابقتها لمعايير الاستدامة البيئية.





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