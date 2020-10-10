أمطار رعدية ونشاط للرياح على جازان

2020-10-10

متابعات الخليج 365 - جازان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ، ومحافظتي العارضة ، وفيفا ، وأجزاء من المحافظات الساحلية بالمنطقة.

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وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً – بمشيئة الله -.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة.

كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران، في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي على المناطق الشمالية يمتد تأثيرها إلى وسط وشرق المملكة.



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