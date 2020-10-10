السعودية | أحكام بالسجن والإبعاد في قضية سرقة صراف آلي في الرياض

شكرا لقرائتكم أحكام بالسجن والإبعاد في قضية سرقة صراف آلي في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صدرت اليوم السبت أحكام بالسجن في قضية سرقة صراف آلي في الرياض، لمدد يصل إجمالها لـ64 سنة.

وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أن فريق الادعاء العام أقام دعوى جزائية عامة في قضية سرقة صراف في حي الجزيرة بالعاصمة أمام المحكمة الجزائية بالرياض ضد المتورطين في الجريمة.

وقد أسفرت نتائج المرافعة على استصدار أحكام بحق الجناة تقضي بإدانتهم بالسرقة وغسل الأموال، والحكم عليهم بالسجن لمدد يصل إجمالها لـ64 سنة وبمصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم والذي يقدر بـ700 ألف ريال من متحصلات جرائم غسل أموال، وبإلزامهم بإعادة قيمة المبلغ المسروق الذي يقدر بمليون و400 ألف ريال وبمصادرة المركبات المستخدمة في الجريمة.

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وأضاف المصدر أن التحقيقات في النيابة العامة أثبتت أن خلف جريمة تفجير الصراف الآلي بحي الجزيرة في مدينة الرياض يوم الجمعة الموافق ٢٠-٦-١٤٤١هـ تشكيل عصابي مكون من 11 شخصا من جنسيات مختلفة.

وأوضح أن العقوبات المشار إليها صدرت بحق "مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية"، وسيكون الإبعاد مصير الوافدين بعد إنهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم ومنعهم من دخول المملكة مجدداً.

كما أضاف المصدر أنه تم إحالة "طلبات الاسترداد" الصادرة من "دائرة التعاون الدولي" بالنيابة العامة بحق بقية المتهمين الهاربين لملاحقتهم عبر الإنتربول الدولي.

وشدّد المصدر على أن النيابة العامة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالأمن المالي أو الاقتصادي وتطالب بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها.