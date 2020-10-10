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دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم وبيانات أسرهم عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة إنجاز هذه الخطوة قبل تاريخ 20 نوفمبر، وذلك لضمان استمرار صرف المعاش الضماني.
10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442 02:56 PM
"الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية": لضمان استمرار صرف المعاشدعوة لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم قبل 20 نوفمبر
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم وبيانات أسرهم عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة إنجاز هذه الخطوة قبل تاريخ 20 نوفمبر، وذلك لضمان استمرار صرف المعاش الضماني.
، دعوة لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم قبل 20 نوفمبر ،
المصدر : الخليج 365
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