محمد بن مسعود - الدمام - "الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية": لضمان استمرار صرف المعاش دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم وبيانات أسرهم عبر موقع الوزارة الإلكتروني. وأشارت الوزارة إلى ضرورة إنجاز هذه الخطوة قبل تاريخ 20 نوفمبر، وذلك لضمان استمرار صرف المعاش الضماني.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442 02:56 PM Advertisements "الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية": لضمان استمرار صرف المعاش دعوة لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم قبل 20 نوفمبر دعوة لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم قبل 20 نوفمبر دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم وبيانات أسرهم عبر موقع الوزارة الإلكتروني. وأشارت الوزارة إلى ضرورة إنجاز هذه الخطوة قبل تاريخ 20 نوفمبر، وذلك لضمان استمرار صرف المعاش الضماني. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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