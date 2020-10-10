، بعيدًا عن الغرف المغلقة.. "كاسياس" يكشف عن أخلاق وإنسانية مورينيو ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الأسطورة الإسبانية": كان من أول 3 أشخاص اتصلوا بي وقت المحنة

بعد سنوات من الحديث عن خلافات بينهما داخل غرف ملابس ريال مدريد، كشف إيكر كاسياس أسطورة ريال مدريد طبيعة الأمور مع مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي حالياً، وأثبت مدى إنسانيته.

وأكد الحارس كاسياس البالغ 39 عامًا على أن المدرب البرتغالي كان من أوائل الأشخاص الذين اطمأنوا على صحته بعد تعرضه لنوبة قلبية قبل عام ونصف، أثناء مشاركته مع بورتو البرتغالي، رغم الخلافات التي دارت بينهما في ملعب "سانتياغو برنابيو".

ووفقًا لروسيا اليوم تحدث كاسياس عن مورينيو، خلال مقابلة مع شبكة ESPN العالمية، قائلًا: "كثيرون لا يعلمون هذا، ولكن جوزيه مورينيو كان من أول 3 أشخاص اتصلوا بي للوقوف على حالتي".

وتابع الأسطورة الإسبانية: "لقد شاهدت أناسًا لم أشاهدهم منذ فترة كبيرة، وهذا يجعلك تفكر في الأمور البسيطة، وتعيش أكثر يومًا بعد يوم، وأن تتوقف عن وضع نفسك في عالمك الخاص، ما عليك التفكير به هو ما ستفعله اليوم".

ولم يكن كاسياس على علاقة طيبة بمدربه مورينيو خلال فترة تواجدهما معًا في الفريق الملكي، خصوصًا في الموسم الأخير للسبيشل والذي قرر فيه إجلاس أسطورة النادي على دكة البدلاء.

وصرح كاسياس وقتها بأن استبعاده من الفريق عام 2012 وتفضيل الحارس الإسباني دييغو لوبيز عليه كان لأسباب شخصية فقط وليست فنية.

يذكر أن كاسياس تعرض لأزمة قلبية في 1 مايو 2019، وعانى من انسداد في شريانه الأيمن، ولكنه استطاع التعافي بعد فترة تحت إشراف الجهاز الطبي لفريق بورتو، إلا أنه لم يخض أي مباراة رسمية بعدها، واعترف من قبل بانتهاء مسيرته بطريقه لم يكن يتمناها؛ إذ اعتزل الساحرة المستديرة في 4 أغسطس الماضي.