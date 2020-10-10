، أمانة الشرقية تنفذ 1298جولة رقابية وتعقم وتطهر 1421موقعًا ،

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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس "1298" جولة رقابية، وسبع جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبرتوكولات والإجراءات الوقائية، للحفاظ على سلامة البيئة والمجتمع.
وذكرت الأمانة أن الجولات أسفرت عن قيد "45" مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد - 19 في الأسواق والمراكز التجارية، وتكدس في الأسواق المركزية، ومساكن العمالة، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير "1421" موقعاً، باستخدام أكثر من" 295 ألف" لتر من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة "480" فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع أكثر "15000" طن من النفايات، وإزالة أكثر من "6500" متر مكعب من الأنقاض والمخلفات بمشاركة "9402" فرد من الكوادر البشرية بالنظافة.
وأكدت استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعية أفراد المجتمع بالتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.
10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442 02:43 PM
بمشاركة 480 فرداً من الكوادر البشرية في "الإصحاح البيئي"
نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس "1298" جولة رقابية، وسبع جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبرتوكولات والإجراءات الوقائية، للحفاظ على سلامة البيئة والمجتمع.
وذكرت الأمانة أن الجولات أسفرت عن قيد "45" مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد - 19 في الأسواق والمراكز التجارية، وتكدس في الأسواق المركزية، ومساكن العمالة، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير "1421" موقعاً، باستخدام أكثر من" 295 ألف" لتر من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة "480" فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع أكثر "15000" طن من النفايات، وإزالة أكثر من "6500" متر مكعب من الأنقاض والمخلفات بمشاركة "9402" فرد من الكوادر البشرية بالنظافة.
وأكدت استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعية أفراد المجتمع بالتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.
، أمانة الشرقية تنفذ 1298جولة رقابية وتعقم وتطهر 1421موقعًا ،
المصدر : الخليج 365
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