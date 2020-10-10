شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قبور شهداء المملكة في حرب فلسطين 1948 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حملت عدة مقابر أسماء شهداء الجيش السعودي الذين استشهدوا في حرب فلسطين عام 1948م.

وأظهر مقطع فيديو عدداً من المقابر، وأسماء الجنود الذين استشهدوا في تلك الفترة من القرن الماضي.

وتضمنت أسماء الشهداء محمد الشهري، ومحمد سعيد، وسلم الجهيني، وغيرهم من الأسماء.