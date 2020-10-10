شكرا لمتابعة خبر عن كيفية التصرف عند نسيان موعد الاختبار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم السبت، عن كيفية التصرف عند نسيان موعد الاختبار؛ حيث يمكن التسجيل مجددًا بعد مرور من 48 إلى 72 ساعة.

وأكدت الهيئة، أنه يمكن للطالب الدخول والتسجيل من جديد بعد مرور 48 إلى 72 ساعة على الاختبار السابق، عند ظهور غائب في حالة الحضور في ملفه.