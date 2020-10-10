شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني" يحدد موعد "الوسم" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد عبد العزيز الحصيني خبير الأرصاد الجوية وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم السبت أن موسم الوسم سيبدأ يوم الجمعة المقبلة . أكد عبد العزيز الحصيني خبير الأرصاد الجوية وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم السبت أن موسم الوسم سيبدأ يوم الجمعة المقبلة . وقال " الحصيني " على حسابه في " تويتر " أنه لاتوجد حالة جوية معتبرة كما ترسمه النماذج العددية للطقس مدة اسبوعين قادمة . وكان الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق قد أكد في فيديو له أن الشتاء سيتأخر قليلاً ، وأن موسم الصفري المعروف بأمراض الحساسية يتداخل مع موسم الوسم . إقرأ أيضاً :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الحصيني" يحدد موعد "الوسم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.