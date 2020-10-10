شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شخصيات وهمية وحقيقية أرعبت الأطفال قديماً في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى أحد أهالي العطايف في الرياض مقتطفات مما يتذكره عن الشخصيات الوهمية والحقيقية التي سببت الرعب في نفوس الأطفال قديماً في المملكة.

وذكر، خلال لقاء مع الإعلامي محمد الهمزاني، أن من بين الشخصيات الوهمية التى خوف بها الأهالي أطفالهم شخصية "عوافي يالله"، مضيفا أن هناك شخصيا حقيقة كانت مخيفة ويتم رؤيتها بالعين مثل "جرية".

وأضاف أن شخصية جرية، هي عبارة عن امرأة في العقد الرابع من العمر، وتعاني من اعتلالات عقلية، مشيراً إلى أنها كانت عنيفة ومخيفة، وتعيش في حي الشميسي القديم، وتجري وراء الأطفال.

وأكد أن الأهالي كان يعتمدون في تخويف أطفالهم على ذكر هذه الشخصية، فضلاً عن شخصيات حقيقة أخرى سببت الرعب للأطفال مثل ويدي وروما.