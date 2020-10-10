شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مالكة الإبل المشاركة في مزاد حفر الباطن تتصدر ترند المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):

حازت مشاركة مالكة إبل رشا العبدالله في مزاد الإبل بحفر الباطن على اهتمام الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تصدر وسما يحمل أسمها الترند في "تويتر".

ونشر ناشطون عدة مقاطع فيديو لرشا العبدالله وهي في سيارتها وتناقش الرجال في ميدان المزادات، وترد عليهم، وتعقد صفقات بيع الإبل بمهارة وخبرة عالية.

وظهرت وهي تبيع واحدة من الإبل لأحد المشاركين في المزاد، حيث عرض عليها شراءها ب١٧٠ ألف ريال، لترد عليه: “يا رجال إنت صامل هات العربون؟”.