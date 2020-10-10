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شكرا لمتابعة خبر عن موعد بدء بواكير المنخفضات الجوية الممطرة في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، بدء بواكير المنخفضات الجوية الممطرة بالمملكة في النصف الثاني من أكتوبر الحالي، مؤكدًا عدم وجود حالة مطرية تُذكر خلال الأيام الخمسة القادمة.
ولفت إلى أن دخول الوسم يختلف من حساب إلى آخر، حيث أن تقويم أم القرى يجعل دخوله في 16 أكتوبر، بينما حسابات أخرى تجعله في 10 أكتوبر، مضيفاً أن الوسم ينتهي في 6 ديسمبر، ويكون عدد أيامه حينها 52 يوماً، كما أنه ليس بمنزلة أو نجم في، وإنما هو مصطلح يضم 4 منازل قمرية، وهي العواء، والسماك، والغفر، والزبانا.
وكشف المسند عن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في المملكة، وكذلك درجة الحرارة الكبرى ليوم أمس، حيث سجلت خميس مشيط 15 درجة مئوية، فيما سجلت عرفات 42 درجة مئوية.
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