كوثر الأربش تعلن صدور حكمين ضد مغرد ومغردة ارتكبا جرائم تشهير وإساءة بحقها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت عضوة مجلس الشورى كوثر الأربش عن صدور حكمين بالتعزير ضد مغرد ومغردة ارتكبا جرائم تشهير وإساءة بحقها. أعلنت عضوة مجلس الشورى كوثر الأربش عن صدور حكمين بالتعزير ضد مغرد ومغردة ارتكبا جرائم تشهير وإساءة بحقها. وقدمت الأربش الشكر الجزيل لمنظومة القضاء على يبذلونه من جهود لإقامة العدل بين الناس على حدٍ سواء، دون تمييز ولا محاباة ولا انحياز لطائفة أو نسب أو مكانة واقتصاصها من الجاني مهما كان.

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