شكرا لمتابعة خبر عن صحة عسير وبيشة تنظم ورشة "الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

وجه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة بتنظيم ورشة عمل خاصة بعنوان "الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية"، وذلك بساحة البحار بمقر الإمارة، حيث أشار الأمير تركي بن طلال إلى أهمية دور فرق مكافحة العدوى في المنشآت الصحية، في حماية المرضى من انتقال العدوى، منوهًا بالجهود المبذولة في تطوير مستوى التأهيل والتدريب للعاملين في مجال مكافحة العدوى بالمستشفيات الحكومية والخاصة في منطقة عسير.

وعلى ضوء ذلك تم إقامة ورشة "مكافحة عدوى المنشآت الصحية بناءًا على معايير مجلس اعتماد المنشآت الصحية السعودي CBAHI"، والتي استهدفت جميع مدراء مستشفيات منطقة عسير الحكومية والخاصة والعسكرية ورؤساء أقسام مكافحة العدوى في هذه المستشفيات، وقدمها فريق من المختصين بوزارة الصحة وصحة عسير وصحة بيشة، بعد تقديم ورشة العمل السابقة في ساحة البحار بإمارة عسير، فيما تم اختيار 80 مستفيدًا من الورشة وتقسيمهم إلى 6 مجموعات 3 منها تتلقى الورشة في مستشفى عسير المركزي والـ3 الأخرى في مستشفى أبها للولادة والأطفال في نفس التوقيت ونفس المادة.

وكان 30% من محتوى المادة المقدمة في الورشة نظريًا و70٪ عمليًا، يتضمن محاكاة ومجموعات لقاء صغيرة وتمارين وقصص سيناريوهات لمكافحة عدوى أسرة العناية المركزة، وعدوى المنشآت الصحية في المستشفيات.

وتضمنت المادة طرق الوقاية والترصد الوبائي والتحكم في هذه الميكروبات حال حدوثها، وآلية مراقبة الإستخدام الأمثل للمضادات الحيوية والمستجدات في هذا الخصوص.

كما سيتم قياس أثر هذه الورشة على مستوى جودة أعمال مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية، ومتابعة تنفيذ نتائج وتوصيات ورش العمل التي انعقدت، من خلال قياس المعرفة والتوجه والممارسة قبل وبعد الورشة عن طريق استبانة قبلية، ولازالت البيانات قيد التحليل، كما تم أخذ عينات عشوائية للميكروبات الأكثر مقاومة للمضادات الميكروبية من المستشفيات قبل الورشة بأسبوع وسيتم إعادة أخذها بعد الورشة بشهر في 31 من ديسمبر لقياس أثرها وتقييم الأداء.

ومن جانبه أكد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة خلال مشاركته في الورشة عبر اتصال هاتفي على وضع مكافحة العدوى وتطويرها ضمن أهم الأولويات في المنشآت الصحية لما لها من أثر كبير في حماية أرواح المرضى -بإذن الله-، مشيدًا بمبادرة سمو أمير المنطقة لتحسين جودة الخدمات الصحية والوقاية من المخاطر وتقليل نسب الوفيات الناجمة عن العدوى خصوصًا الميكروبات المقاومة للمضادات.

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وحضر الورشة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، ومدير صحة بيشة فالح الشهراني، وبمشاركة مدير عام إدارة مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية بوزارة الصحة، ومشرف برنامج التقصي الوبائي بالإدارة العامة لمكافحة العدوى، والمنسق في برنامج التقصي الوبائي، وبحضور جميع مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة بصحتي عسير وبيشة والمستشفى العسكري بالمنطقة ومدراء أقسام مكافحة العدوى بتلك المنشآت، وفريق مكافحة العدوى بصحة عسير وفريق من الاستشاريين المختصين في الأمراض المعدية ومكافحة العدوى.