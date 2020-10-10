شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. تبوك الورد تستقبل فريق موسوعة كيوبيديا العالميّة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رافع فريح (صدى):

ينطلق فريق موسوعة كيوبيديا العالميّة في رحلة الى منطقة تبوك يتم من خلالها توثيق ونشر المعلومات التاريخيّة والتراثيّة والسياحيّة لاطلاع العالم على هذا المخزون الهام لدى المملكة العربيّة السعوديّة وذلك من خلال تقارير مترجمة الى عدة لغات .

ومن المرتب له ستقوم ادارة الموسوعة بتوقيع بعض الشراكات مع الجهات ذات الامتياز الاعلامي والسياحي في المنطقة مما يعد خطوة جبارة لخدمة الوطن.

ومما تجدر الاشارة اليه ان الزيارة تنتهي بتاريخ ٣٠ صفر ١٤٤٢هـ ويتكون الفريق من المهتمين بهذه الجوانب بالاضافة الى تميزهم الاعلامي والمجتمعي.

يرعى الزيارة رسميّا مصنع حديد بن دعجم وفضائيّاً قناة الوسام الفضائيّة.

وقد صرح المشرف العام على موسوعة كيوبيديا العالميّة أ. جلعود بن دخيّل بأن هذه الزيارة تعد امتداد لزيارات سابقة وناجحة للموسوعة مثل الباحة وعسير وجازان وسيعقب هذه الزيارة زيارات اخرى الى منطقة القصيم والمنطقة الشرقية متطلعين الى تنظيم زيارة لاتقل أهميّة للمنطقة الغربيّة بإذن الله.

وقد تم اطلاق هاشتاق #كيوبيديافيتبوك على صفحات التويتر العالميّة

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