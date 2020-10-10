دخول طفل في نوبة بكاء بسبب عامل بمطعم شهير بمكة

︎ :

.



دخل طفل في نوبة هلع وبكاء، بسبب ارتداء عامل في مطعم شهير بمكة المكرمة، قناعًا مرعبًا.

وعلى الفور نزع العامل القناع عن وجهه، إلا أن الطفل لم يهدأ ما اضطر الأم لإخراجه من المطعم.

واعتاد المطعم خروج أحد العاملين فيه لزبائنه بين الفترة والأخرى بالقناع كنوع من الترفيه والتسلية.

Source slaati

