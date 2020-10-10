تحديد موعد بدء برنامج توطين التموينات في المملكة

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تستهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء برنامج التوطين في منشآت التموينات (السوبر ماركت ، الهايبر ماركت) بنهاية 2021.
وتأتي توجهات الوزارة في هذا الشأن ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني، حيث تستهدف الوزارة من توطين التموينات توظيف 17 ألف مواطن ومواطنة في المنشآت العاملة في التموينات.
وستعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة في تأهيل متنافسين لمشروع تشغيل برنامج توطين التموينات، وتوقيع اتفاقيات مع الشركات التي تنطبق عليها شروط الاشتراك في برنامج التوظيف في التموينات لتوفير وظائف للمواطنين.
Source slaati
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