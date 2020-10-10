تغريم شركة مشروبات غازية 10 ملايين ريال و”هيئة المنافسة ” تكشف اسمها

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أيدت المحكمة الإدارية المختصة قرار الهيئة العامة للمنافسة بتغريم شركة بيبسيكو سيرفسز إل إل سي ” 10 ملايين ريال ” بعد ثبوت إدانتها في إتمام عملية استحواذ دون إبلاغ الهيئة بالمخالفة للوائح وقواعد المنافسة ، بخلاف قيامها بتنسيق تقسيم الأسواق بين المعبئين .

وألزمت الهيئة الشركة بنشر العقوبات المقررة بحقها على نفقتها الخاصة ، حيث أقرت الهيئة لكل مخالفة عقوبة 5 ملايين ريال .

وكانت الشركة قد تظلمت من قرار هيئة المنافسة أمام المحكمة الإدارية..، وانتهت المحكمة بدرجتيها الأولى والإستئناف إلى تأييد قرار الهيئة لتصبح الأحكام قطعية .

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ويأتي ذلك حفاظاً على الإقتصاد الوطني من أية ممارسات إحتكارية من شأنها الإضرار باالشركات الأخرى وسمعة الإستثمار في المملكة أو الإضرار بالمستهلكين .

Source slaati

