القبض على مواطن ظهر في فيديو يطلق النار ويقود مركبة بدون لوحات في الطائف (فيديو)

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ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يطلق النار من سـلاح نوع “رشاش” ويقود مركبة بدون لوحات. وأوضح “سناب الداخلية” أن المواطن في العقد الثالث من العمر وقد تم القبض عليه بمحافظة الطائف. Advertisements وأكد أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتم إشعار النيابة العامة بذلك اختصاصاً. Source akhbaar24.argaam





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