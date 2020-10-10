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كشف الطالب عبدالكريم السهلي كواليس صناعته لوحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستخدام قطع النرد.
وأوضح، خلال حديثه للإخبارية، أنه استخدم أكثر من 10 آلاف قطعة نرد، مؤكدًا أن عملية التنفيذ استغرقت 50 ساعة عمل مقسمة على 15 يوما.
وأشار إلى أنه بدأ التفكير في العمل منذ عام كامل، وذلك بمشاركة أحد زملائه، مؤكدًا أن صعوبة العمل تمثلت في توفير الأدوات المستخدمة والإطار الذي يتسع إلى هذا العدد الكبير من قطع النرد.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتشارها السريع.. مبدع لوحة النرد للملك سلمان يكشف عدد القطع المستخدمة وأكبر صعوبات العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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