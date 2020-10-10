«حساب المواطن» يوضح تأثير التسجيل في وثيقة العمل الحر على الدعم

ردًّا على استفسار مواطن
أوضح برنامج حساب المواطن، أن التسجيل في وثيقة العمل الحر يؤخذ في الاعتبار عند حساب الدعم المقدم للمستفيد.
وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج -عبر حسابه على موقع تويتر- ردًّا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «في حال وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك)، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن».
وأضاف البرنامج أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن، يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي بالضغط هنا.
ووجه أحد المواطنين استفسارًا قال فيه « هل يؤثر التسجيل في وثيقة العمل الحر في حساب المواطن؟».
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