«التعاون الإسلامي» تدين إطلاق الحوثيين طائرة مفخخة تجاه المملكة

أكدت وقوفها إلى جانب السعودية

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها. وأكّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان له، وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة، في الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وحماية أراضيها ضد الأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. اقرأ أيضًا: التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

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