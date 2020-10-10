الصحة: متعافو كورونا غير ممنوعين من لقاح الإنفلونزا الموسمية

أكدت وزارة الصحة، أنه لا يوجد مانع من أخذ المتعافين من فيروس كورونا المستجد، للقاح الإنفلونزا الموسمية.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر موقع تويتر- ردًّا على استفسار بهذا الخصوص، أنه يمكن للمتعافي من كورونا تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية بعد استقرار الحالة الصحية له.

ووجه أحد المواطنين استفسار مفاده بأن أحد المراكز الصحية رفض إعطاء اللقاح لأحد المتابعين بحجة أنه «متعاف من كورونا» متسائلًا عن مدى صحة ذلك.

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وكانت وزارة الصحة ذكرت –في وقت سابق- أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الضغط، غير ممنوعين من أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية.

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