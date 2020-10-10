«المرور» يوضح موقف الراكب من استخدام الجوال.. ويشدد على هذا الإجراء

جدد المرور السعودي تذكيره بأنَّ استخدام الراكب للجوال لا يعد مخالفة مرورية وفقًا للنظام.

وذكر المرور –عبر حسابه على موقع تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «لا يوجد نص بنظام المخالفات يمنع استخدام الراكب للجوال».

ووجه أحد المواطنين استفسار قال فيه: هل استخدام الراكب وليس السائق للجوال يعد مخالفة مرورية؟

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من جهة أخرى، أكد المرور على ضرورة استخدام الراكب لحزام الأمان، قائلًا: «وفقًا لنظام المرور ألزم الركاب باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق، ويترتب على ذلك مخالفة تحرر بحقهم».

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