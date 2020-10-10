التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة حوثية مفخخة تجاه جنوب المملكة

تم إطلاقها بطريقة ممنهجة ومتعمّدة

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم السبت، عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. Advertisements وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، ذكر فجر اليوم، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. اقرأ أيضًا: التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية



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