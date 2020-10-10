السعودية اليوم / درس علمي بتعاوني جنوب حائل غداً



حائل 23 صفر 1442 هـ الموافق 10 أكتوبر 2020 م واس‎

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب ‏حائل ‏غداً، ‏درساً علمياً ‏بعنوان "شرح الأصول الثلاثة للشيخ ‏محمد ‏بن ‏عبدالوهاب"، وذلك بعد صلاة العشاء ‏في جامع العريفي بحي ‏المطار.‎

ويأتي الدرس امتدادًا لبرامج المركز في ‏نشر العلم ‏وتوعية ‏الناس ‏وتبصيرهم ‏بأمور ‏دينهم ودنياهم‏.‏‎

// انتهى //‏

13:53ت م

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