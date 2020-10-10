السعودية اليوم / تشاد ترسل تعزيزات عسكرية لمنطقة الساحل الإفريقي لدعم عمليات مكافحة الإرهاب



انجامينا 23 صفر 1442 هـ الموافق 10 أكتوبر 2020 م واس

أكد وزير الخارجية التشادي أمين أبا صديق إرسال بلاده تعزيزات عسكرية ضمن القوات المشتركة لمنطقة الساحل الأفريقي (جي 5) لدعم عمليات مكافحة الارهاب في المنطقة.

وأفاد الوزير التشادي ، على هامش اجتماعات الدورة الثامنة العادية لمجلس وزراء دول الساحل في موريتانيا والتي اختتمت أعمال لجانها الفنية التكميلية اليوم ، بأن بلاده سترسل قريبا كتيبة عسكرية ثانية تضم 1000 جندي لتعزيز قدرة القوة المشتركة لدول منطقة الساحل الأفريقي (جي 5) ودعمها في عمليات مكافحة الإرهاب بالمنطقة.

يذكر أن تشاد تشارك حاليا في قوة منطقة الساحل الأفريقي بكتيبة قوامها 750 جنديا.

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13:47ت م

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