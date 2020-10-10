السعودية اليوم / ليبيا تسجل 318 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طرابلس 23 صفر 1442 هـ الموافق 10 أكتوبر 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 318 إصابة جديدة بفيروس

وتماثل 338 مصابًا للشفاء، في حين توفي اثنان آخران، حسب بيان المركز ، اليوم .

وبذلك وصل العدد الكلي للإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 41 ألفًا و686 حالة، منها 17 ألفًا و272 نشطة، وتعافى 23 ألفًا و791 مصابًا، في حين توفي 623 منذ بدء انتشار الوباء في البلاد

مارس الماضي.

// انتهى //

13:44ت م

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طرابلس 23 صفر 1442 هـ الموافق 10 أكتوبر 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك في آخر تحديث للحالة الوبائية في البلاد.وتماثل 338 مصابًا للشفاء، في حين توفي اثنان آخران، حسب بيان المركز ، اليوم .وبذلك وصل العدد الكلي للإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 41 ألفًا و686 حالة، منها 17 ألفًا و272 نشطة، وتعافى 23 ألفًا و791 مصابًا، في حين توفي 623 منذ بدء انتشار الوباء في البلادمارس الماضي.// انتهى //13:44ت م0052

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