السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 4294 إصابة جديدة بفيروس كورونا



جاكرتا 23 صفر 1442 هـ الموافق 10 أكتوبر 2020 م واس

أظهرت بيانات الفريق المكلف بالتصدي لمرض كوفيد-19 في إندونيسيا اليوم تسجيل 4294 إصابة جديدة بفيروس

وأعلنت إندونيسيا وفاة 88 شخصا بسبب الفيروس وهو أقل عدد يومي للوفيات خلال أسبوع. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب كورونا في إندونيسيا إلى 11765.

// انتهى //

12:58ت م

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جاكرتا 23 صفر 1442 هـ الموافق 10 أكتوبر 2020 م واسأظهرت بيانات الفريق المكلف بالتصدي لمرض كوفيد-19 في إندونيسيا اليوم تسجيل 4294 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 328952 إصابة.وأعلنت إندونيسيا وفاة 88 شخصا بسبب الفيروس وهو أقل عدد يومي للوفيات خلال أسبوع. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب كورونا في إندونيسيا إلى 11765.// انتهى //12:58ت م0049

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