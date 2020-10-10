السعودية اليوم / مهرجان الرمان بالشيحية ينطلق الاثنين المقبل



الشيحية 23 صفر 1442 هـ الموافق 10 أكتوبر 2020 م واس

تنطلق فعاليات مهرجان الرمان الرابع بالشيحية بمنطقة القصيم الاثنين المقبل ويستمر ستة أيام، بتنظيم من بلدية محافظة البكيرية وبإشراف مركز الشيحية، وذلك في حديقة الشيحية العامة.

وسيشارك بالمهرجان المهتمون بالشأن الزراعي والعديد من الشركات والقائمون على القطاع الخاص ذوو الاهتمامات الزراعية، كما سيشارك بالمهرجان العديد من العارضين من مزارعي المنطقة بمختلف أنواع محاصيل الرمان .

وأكّد محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبد العزيز الخليفة، رئيس لجنة التنمية السياحية أن محافظة البكيرية ومراكزها التابعة نجحت في تسويق السياحة الزراعية بدعم كبير من سمو أمير القصيم، الداعم الأول للمهرجانات في المنطقة بمتابعة دائمة من سمو نائبه، واللذان يوليان السياحة في منطقة القصيم جل اهتمامهما حتى تظهر القصيم بأبهى حللها.

بدوره أوضح رئيس مركز الشيحية، خالد بن ماضي الربيعان، المشرف على المهرجان، أن مهرجان الرمان سيكون مختلفاً بفعالياته ومحتوياته التي تشمل عروض الرمان ومشتقاته والفعاليات المصاحبة.

وقدم شكره لسمو أمير القصيم وسمو نائبه على دعمهما الدائم والكبير للمهرجانات بالمنطقة، متمنياً أن يحقق مهرجان الرمان النجاح المأمول ليعكس ما حققته المنطقة من نجاح في السياحة الزراعية.

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12:48ت م

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