السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 5385 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 23 صفر 1442 هـ الموافق 10 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت بلجيكا اليوم تسجيل 25 حالة وفاة بالإضافة إلى 5385 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت السلطات الصحية في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 148981 إصابة فيما ارتفع اجمالي الوفيات إلى 10151 حالة وفاة.

وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو يوم الثلاثاء الماضي تشديد التدابير الصحية لمدة شهر في مسعى للحد من تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

// انتهى //

12:27ت م

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بروكسل 23 صفر 1442 هـ الموافق 10 أكتوبر 2020 م واسأعلنت بلجيكا اليوم تسجيل 25 حالة وفاة بالإضافة إلى 5385 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأضافت السلطات الصحية في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 148981 إصابة فيما ارتفع اجمالي الوفيات إلى 10151 حالة وفاة.وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو يوم الثلاثاء الماضي تشديد التدابير الصحية لمدة شهر في مسعى للحد من تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.// انتهى //12:27ت م0044

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