السعودية اليوم / الكشافة السعودية تُنظم جائزة لتنمية العضوية الكشفية



الرياض 23 صفر 1442 هـ الموافق 10 أكتوبر 2020 م واس

تنظم جمعية الكشافة العربية

وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي أن الجائزة تتضمن ثلاثة مجالات، يُعنى المجال الأول بتنفيذ المبادرات بدعوة الأعضاء الجدد لمشاركتهم في بعض الأنشطة الكشفية المجتمعية، والمجال الثاني يهتم بطرح الأفكار الإبداعية وذلك باستقطاب الشباب للكشافة من خلال طرح بعض الأفكار لجذب الأعضاء للكشفية من خلال "قصة ، وعرض ، ورسومات يدوية أو حاسوبية"، فيما خُصص المجال الثالث للمواد الإعلامية وذلك بإنتاج فيديوهات قصيرة أو تصاميم تعريفية بالحركة الكشفية.

وأفاد الحربي أن الجمعية وضعت شروطًا للجائزة من أهمها : الإبداع والحداثة في محتوى العمل ، وتنفيذ المبادرات باستخدام الطريقة الكشفية، وأن يكون العمل قد نفذ على أرض الواقع ، وأن يكون العمل لم يسبق تنفيذه من قبل ، وأن يعرض العمل بجودة عالية "تقرير مرئي، ومونتاج ، وتصميم"، على أن يكون الحد الأدنى للمشاركين 7 أشخاص والحد الأعلى 10 أشخاص في العمل الواحد من بينهم 3 أشخاص من خارج المنتمين للحركة الكشفية، وأن يحتوي العمل على شعار الجمعية، وعلى بيانات القطاع المنفذ للمبادرة وتاريخ التنفيذ والمستفيدين وفريق العمل.

وأشار الأمين العام إلى أن أهم معايير التقييم هي الواقعية والاحتياج والتأييد، والتخطيط والتنفيذ، والنتائج والأثر وإخراج العمل ، والطريقة الكشفية، مبينًا أن آخر موعد لاستقبال المشاركات سيكون الخامس عشر من شهر ربيع الثاني 1442هـ، على الباركود المنشور المخصص للجائزة على موقع الجمعية

www.scouts.org.sa.

// انتهى //

12:23ت م

0043



الرياض 23 صفر 1442 هـ الموافق 10 أكتوبر 2020 م واستنظم جمعية الكشافة العربية السعودية " جائزة تنمية العضوية الكشفية" التي تهدف إلى الإسهام في زيادة الأعضاء بالكشافة في المملكة العربية السعودية.وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي أن الجائزة تتضمن ثلاثة مجالات، يُعنى المجال الأول بتنفيذ المبادرات بدعوة الأعضاء الجدد لمشاركتهم في بعض الأنشطة الكشفية المجتمعية، والمجال الثاني يهتم بطرح الأفكار الإبداعية وذلك باستقطاب الشباب للكشافة من خلال طرح بعض الأفكار لجذب الأعضاء للكشفية من خلال "قصة ، وعرض ، ورسومات يدوية أو حاسوبية"، فيما خُصص المجال الثالث للمواد الإعلامية وذلك بإنتاج فيديوهات قصيرة أو تصاميم تعريفية بالحركة الكشفية.وأفاد الحربي أن الجمعية وضعت شروطًا للجائزة من أهمها : الإبداع والحداثة في محتوى العمل ، وتنفيذ المبادرات باستخدام الطريقة الكشفية، وأن يكون العمل قد نفذ على أرض الواقع ، وأن يكون العمل لم يسبق تنفيذه من قبل ، وأن يعرض العمل بجودة عالية "تقرير مرئي، ومونتاج ، وتصميم"، على أن يكون الحد الأدنى للمشاركين 7 أشخاص والحد الأعلى 10 أشخاص في العمل الواحد من بينهم 3 أشخاص من خارج المنتمين للحركة الكشفية، وأن يحتوي العمل على شعار الجمعية، وعلى بيانات القطاع المنفذ للمبادرة وتاريخ التنفيذ والمستفيدين وفريق العمل.وأشار الأمين العام إلى أن أهم معايير التقييم هي الواقعية والاحتياج والتأييد، والتخطيط والتنفيذ، والنتائج والأثر وإخراج العمل ، والطريقة الكشفية، مبينًا أن آخر موعد لاستقبال المشاركات سيكون الخامس عشر من شهر ربيع الثاني 1442هـ، على الباركود المنشور المخصص للجائزة على موقع الجمعيةwww.scouts.org.sa.// انتهى //12:23ت م0043

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