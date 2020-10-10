السعودية اليوم / روسيا تسجل 12846 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 23 صفر 1442 هـ الموافق 10 أكتوبر 2020 م واس

سجلت روسيا، اليوم ، أعلى معدل يومي لإصابات فيروس

وأعلن مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا، في بيان اليوم "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت روسيا 12846 حالة إصابة بوباء "كوفيد-19" في 85 منطقة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1285084 حالة"​​​.

وأضاف أنه "توفي ما مجموعه 197 مريضا بسبب الإصابة بفيروس كورونا في روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 22454 حالة"، مشيرا إلى تسجيل 6781 حالة تعاف جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1016202 حالة.

// انتهى //

12:20ت م

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موسكو 23 صفر 1442 هـ الموافق 10 أكتوبر 2020 م واسسجلت روسيا، اليوم ، أعلى معدل يومي لإصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وذلك بإحصاء 12846 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليتخطى إجمالي الإصابات عتبة المليون و285 ألفا.وأعلن مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا، في بيان اليوم "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت روسيا 12846 حالة إصابة بوباء "كوفيد-19" في 85 منطقة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1285084 حالة"​​​.وأضاف أنه "توفي ما مجموعه 197 مريضا بسبب الإصابة بفيروس كورونا في روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 22454 حالة"، مشيرا إلى تسجيل 6781 حالة تعاف جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1016202 حالة.// انتهى //12:20ت م0042

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