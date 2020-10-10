السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يتفقد مراكزَ المحافظة



حفر الباطن 23 صفر 1442 هـ الموافق 10 أكتوبر 2020 م واس

تفقد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن أمس الأول، مركز أم قليب ومركز مناخ ومركز الحيراء ومركز امكداد، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمتابعة كل ما يهم المواطنون والوقوف على احتياجاتهم والوصول إليهم في أماكنهم وبحث كل المتطلبات التنموية وتحقيقها.

وكان في استقبال سموه عند وصوله رؤساء المراكز ووجهاء المراكز والمواطنون, واستمع سموه لشرح مفصل عن الاحتياجات والمطالبات التي تهم أهالي المراكز من الخِدْمات والمشاريع التنموية الحالية والمستقبلية.

وأكد سموه خلال لقائه المواطنين مواصلة العمل بما يخدم طموحات القيادة الحكيمة وتطلعاتها.

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12:17ت م

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