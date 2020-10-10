

الدمام 23 صفر 1442 هـ الموافق 10 أكتوبر 2020 م واس

تواصل أمانة المنطقة الشرقية أعمال خطتها التطويرية للمخططات في أحياء حاضرة الدمام، من أجل بيئة ​صحية وعمرانية وعصرية تحقق راحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن الأمانة قامت بوضع منظومة لتصريف مياه الأمطار لأحياء طيبة والندى والفاخرية على عدة مراحل، وذلك ضمن خطتها التطويرية، مبيناً الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة ٩٨% التي تتضمن خط الطرد قطر ١٨٠٠ ملم، ضمن مشروع تصريف مياه الأمطار بالدمام المرحلة الحادية عشرة الجزء الأول من حي طيبة حتى المصب على الخليج العربي بطول١٦٨٥٠ مترا طوليا، الذي تم الانتهاء من تنفيذه بالكامل، وجزء من شبكات الانحدار داخل حي الفاخرية بطول إجمالي ٤٠٧٥ مترا طوليا بأقطار أنابيب تتراوح من ٤٠٠ ملم حتى ١٢٠٠ ملم و ٦٦ منهولا و ١٠٢ مصيدة مطر.

وأشار إلى ترسية واستكمال المرحلة الثانية التي تتضمن محطة لتصريف مياه الأمطار بحي الفاخرية واستكمال باقي الشبكات، لتفعيل المنظومة بشكل كامل، كما ستتم إعادة تأهيل الشوارع الرئيسة داخل الأحياء على مراحل، على أن تبدا المرحلة الأولى بداية عام 2021 .

وأبان عن دراسة حلول ربط أحياء الفيصلية بالفاخرية عن طريق ٤ تقاطعات على امتداد طريق الإمام محمد بن عبد الوهاب وتقاطعه مع كل من طريق الخليفة عمر بن الخطاب والخليفة أبي بكر الصديق وعبيدة بن الجراح و عبد الرحمن بن عوف، و جرى الانتهاء من التنسيقات مع أغلب الخِدْمات الموجودة، مشيراً إلى الاستمرار في دراسة دوار طريق الأمير متعب وتقاطعه مع طريق عمر بن الخطاب وإعادة تقيمه ووضع الحلول المناسبة له بأقرب وقت بالتنسيق مع مرور المنطقة الشرقية، وزاد بأن هناك مشروع إعادة تأهيل الطرق والشوارع سيبدأ تدريجيا مع بداية عام 2021م.

ونوه بأن الأمانة تقوم حاليا بإنشاء حديقة في حي الشعلة، كما سَتُنْشَأُ حديقتان، إضافة إلى ممشى تفاعلي بداية عام 2021، ومشروع إنشاء الحدائق ضمن الخطط المستقبلية المجدولة.

// انتهى //

12:12ت م

0038





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الشرقية تواصل خطة تطوير أحياء حاضرة الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.