

بروكسل 23 صفر 1442 هـ الموافق 10 أكتوبر 2020 م واس

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل على خطة التعافي المشتركة للخروج من جائحة كوفيد 19 ومعالجة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وبعد الاتفاق السياسي الذي توصل إليه وزراء الاقتصاد والمالية الأوروبيون في السادس من أكتوبر الجاري ، وافق سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رسميًا على موقف المجلس بشأن آلية التعافي والقدرة على الصمود.

وهذه الآلية تعتبر حجر الزاوية في أداة التعافي المصممة للاستجابة لأزمة كوفيد 19 والتحديات التي تطرحها التحولات الخضراء والرقمية.

ومع حزمة مالية قدرها 672.5 مليار يورو ، ستدعم الآلية الاستثمارات العامة والإصلاحات وتسهم في التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي داخل الاتحاد الأوروبي.

وستساعد الدول الأعضاء على معالجة التأثير الاقتصادي والاجتماعي لوباء كوفيد 19 مع ضمان أن تقوم اقتصادياتها بالتحولات الخضراء والرقمية ، لتصبح أكثر استدامة ومرونة.

وناقش قادة الاتحاد الأوروبي السمات الرئيسية للحزمة المالية في اجتماعهم في 17-21 يوليو 2020 كجزء من المفاوضات حول الإطار المالي متعدد السنوات وحزمة التعافي.

// انتهى //

11:55ت م

0036





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مجلس الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة التعافي من جائحة كوفيد 19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.