السعودية اليوم / الهند تسجل أكثر من 73 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 23 صفر 1442 هـ الموافق 10 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم تسجيل 926 حالة وفاة بسبب فيروس

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيانها الأخير إن إجمالي عدد وفيات الفيروس بلغ مليونا و107 آلاف و416 شخصا في حين ارتفع إجمالي الإصابات إلى ستة ملايين و979 ألفا و423 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين ارتفع إلى 59 مليونا و88 ألفا و822 شخصا.

// انتهى //

11:04ت م

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نيودلهي 23 صفر 1442 هـ الموافق 10 أكتوبر 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم تسجيل 926 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وإصابة 73 ألفا و272 آخرين في الأربع وعشرين ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيانها الأخير إن إجمالي عدد وفيات الفيروس بلغ مليونا و107 آلاف و416 شخصا في حين ارتفع إجمالي الإصابات إلى ستة ملايين و979 ألفا و423 حالة.وأضافت أن عدد المتعافين ارتفع إلى 59 مليونا و88 ألفا و822 شخصا.// انتهى //11:04ت م0032

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