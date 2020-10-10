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القنصلية في لوس أنجلوس تغلق أبوابها الاثنين المقبل

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2020-10-10

القنصلية في لوس أنجلوس تغلق أبوابها الاثنين المقبل

بمناسبة العطلة الفدرالية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت قنصلية المملكة في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، أنها ستغلق أبوابها يوم الاثنين القادم بمناسبة العطلة الفدرالية الأمريكية.

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وقالت القنصلية في لوس أنجلوس: ” ‏تود القنصلية أن تنوه بأنها ستكون مغلقة يوم الاثنين الموافق ١٢ أكتوبر بمناسبة العطلة الفدرالية الأمريكية “Colombus Day” ويستأنف العمل بمشيئة الله يوم الثلاثاء ١٣ أكتوبر.

وأضافت القنصلية في لوس أنجلوس أنه يمكن في الحالات الطارئة التواصل مع الرقم: 3108956642 ” .

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