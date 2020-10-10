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أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة #لنجعلها_خضراء التي تغطي 165 موقعًا في جميع مناطق المملكة؛ منها 37 موقعًا تابعًا للوزارة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومشاركة القطاع العام والخاص، بهدف الوصول إلى 10 ملايين شجرة خلال فترة الحملة (10 أكتوبر - 30 أبريل) للمساهمة في تنمية الغطاء النباتي.
وذكرت الوزارة أن هذه الحملة تأتي ضمن جهودها في العمل على تنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحدّ من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة الوطن، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة.
وأوضحت "البيئة" أن الحملة تستهدف زراعةَ الأشجار والشجيرات المهددة بالانقراض، التي تعرضت للرعي الجائر والاحتطاب والاقتلاع، فضلًا عن التوسع العمراني الذي طال مواقعها الطبيعية، وهو ما أدى إلى تناقص أعدادها بشكل حاد.
وأشارت إلى أنها قامت بتوفير الأعداد الكافية من شتلات الروثة والغضا والأرطى والرغل والأراك والمرخ المهددة بالانقراض لزراعتها؛ حيث تم إكثارها بنجاح من خلال مشروع إنتاج الشتلات الذي تنفذه الوزارة في العديد من مناطق المملكة.
وأفادت الوزارة بأن الحملة تستهدف أيضًا تشجير المتنزهات الوطنية، ونثر البذور في المناطق، وتشجير غابات بمنطقتي نجران والباحة، إضافة إلى مشروع تشجير أشجار المانغروف في منطقتي مكة المكرمة وجازان، وزراعة السبخات في مواقع مختلفة.
يذكر أن وزارة "البيئة" وقعت مذكرات التفاهم مع الجهات حكومية لزراعة ملايين من الشجر في المناطق المختلفة، لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وزارة البيئة والمياه والزراعة
10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442 12:52 PM
وفّرت شتلات "الروثة والغضا والأرطى والرغل والأراك" المهدّدة بالانقراض"البيئة" عن حملة "لنجعلها خضراء": تستهدف زراعة 10 ملايين شجرة
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة #لنجعلها_خضراء التي تغطي 165 موقعًا في جميع مناطق المملكة؛ منها 37 موقعًا تابعًا للوزارة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومشاركة القطاع العام والخاص، بهدف الوصول إلى 10 ملايين شجرة خلال فترة الحملة (10 أكتوبر - 30 أبريل) للمساهمة في تنمية الغطاء النباتي.
وذكرت الوزارة أن هذه الحملة تأتي ضمن جهودها في العمل على تنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحدّ من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة الوطن، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة.
وأوضحت "البيئة" أن الحملة تستهدف زراعةَ الأشجار والشجيرات المهددة بالانقراض، التي تعرضت للرعي الجائر والاحتطاب والاقتلاع، فضلًا عن التوسع العمراني الذي طال مواقعها الطبيعية، وهو ما أدى إلى تناقص أعدادها بشكل حاد.
وأشارت إلى أنها قامت بتوفير الأعداد الكافية من شتلات الروثة والغضا والأرطى والرغل والأراك والمرخ المهددة بالانقراض لزراعتها؛ حيث تم إكثارها بنجاح من خلال مشروع إنتاج الشتلات الذي تنفذه الوزارة في العديد من مناطق المملكة.
وأفادت الوزارة بأن الحملة تستهدف أيضًا تشجير المتنزهات الوطنية، ونثر البذور في المناطق، وتشجير غابات بمنطقتي نجران والباحة، إضافة إلى مشروع تشجير أشجار المانغروف في منطقتي مكة المكرمة وجازان، وزراعة السبخات في مواقع مختلفة.
يذكر أن وزارة "البيئة" وقعت مذكرات التفاهم مع الجهات حكومية لزراعة ملايين من الشجر في المناطق المختلفة، لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
، "البيئة" عن حملة "لنجعلها خضراء": تستهدف زراعة 10 ملايين شجرة ،
المصدر : الخليج 365
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