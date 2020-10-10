، مختصّون يحذّرون: تناول القهوة "على معدة فارغة" خطر.. تجنّبوه ،

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كشف مختصّون من جامعة باث البريطانية، أن شرب القهوة على معدة فارغة، يحمل في طياته كثيراً من المخاطر للجسم.
وذكرت مجلة Focus.de، أن مجموعة من المختصّين في هذه الجامعة، درست نتائج تحليل الدم لـ 29 متطوعاً، للبحث عن صلة بين مستويات الأنسولين واستهلاك القهوة على الريق.
وتبيّن لهم -بحسب روسيا اليوم-، أن تناول فنجان من القهوة في الصباح، يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات التمثيل الغذائي.
بعد الاستيقاظ من النوم، تمّ إعطاء المشاركين قهوة مع سكر، حيث كان محتوى السعرات الحرارية فيها مساوياً لوجبة إفطار عادية.. في المرحلة الأخرى، كان يتم إيقاظهم لبضع دقائق كل ساعة، ليشربوا قهوة سوداء، ثم مشروباً حلواً.
ونتيجة لذلك، وجد الباحثون أن قلة النوم واستهلاك القهوة، أثرا سلباً في مستوى السكر في الدم، الذي زاد بنسبة 50 بالمائة.
ووفقا للعلماء، يرجع ذلك إلى عدم قدرة الجسم على امتصاص الجلوكوز فور الاستيقاظ.
يوصي الخبراء بعدم شرب القهوة على معدة فارغة، بل أثناء الإفطار أو بعده، لأن هذا سيقلل من المخاطر الصحية.
10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442 12:37 PM
دراسة على 29 متطوعاً تتعلق بمستويات الأنسولين والتمثيل الغذائيمختصّون يحذّرون: تناول القهوة "على معدة فارغة" خطر.. تجنّبوه
كشف مختصّون من جامعة باث البريطانية، أن شرب القهوة على معدة فارغة، يحمل في طياته كثيراً من المخاطر للجسم.
وذكرت مجلة Focus.de، أن مجموعة من المختصّين في هذه الجامعة، درست نتائج تحليل الدم لـ 29 متطوعاً، للبحث عن صلة بين مستويات الأنسولين واستهلاك القهوة على الريق.
وتبيّن لهم -بحسب روسيا اليوم-، أن تناول فنجان من القهوة في الصباح، يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات التمثيل الغذائي.
بعد الاستيقاظ من النوم، تمّ إعطاء المشاركين قهوة مع سكر، حيث كان محتوى السعرات الحرارية فيها مساوياً لوجبة إفطار عادية.. في المرحلة الأخرى، كان يتم إيقاظهم لبضع دقائق كل ساعة، ليشربوا قهوة سوداء، ثم مشروباً حلواً.
ونتيجة لذلك، وجد الباحثون أن قلة النوم واستهلاك القهوة، أثرا سلباً في مستوى السكر في الدم، الذي زاد بنسبة 50 بالمائة.
ووفقا للعلماء، يرجع ذلك إلى عدم قدرة الجسم على امتصاص الجلوكوز فور الاستيقاظ.
يوصي الخبراء بعدم شرب القهوة على معدة فارغة، بل أثناء الإفطار أو بعده، لأن هذا سيقلل من المخاطر الصحية.
، مختصّون يحذّرون: تناول القهوة "على معدة فارغة" خطر.. تجنّبوه ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.