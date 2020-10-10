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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: خباش، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
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رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية على منطقة نجران حتى 6 مساءًوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-10
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: خباش، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
10:23 AM
"المدني" تدعو الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: خباش، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
، رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية على منطقة نجران حتى 6 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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