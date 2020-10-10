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استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 10 أكتوبر 2020

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت، لدى شركات الصرافة وماكينات الصرف، وسط هدوء الطلب.

 

وبقي سعر العملة ثابتا على شاشة البنك المركزي المصري عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

 

وفي البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر، سجل الريال السعودي 4.09 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع. وتكرر السعر نفسه في بنك مصر والبنك المصري لتنمية الصادرات.

 

 

وجاء أقل سعر للريال السعودي في مصر بالمصرف المتحد حيث سجل نحو 4.035 جنيه للشراء، ونحو 4.200 جنيه للبيع.

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ويرتفع سعر الريال السعودي في مصر بالتوازي مع دخول موسم العمرة، لكن الموسم تأخر هذا العام بسبب .

 

واستقبل المسجد الحرام في مكة المكرمة، مطلع الأسبوع الماضي، أول أفواج المعتمرين بعد توقف دام 9 أشهر بسبب .

 

وقالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في بيان، إنها أكملت استعداداتها وطاقاتها لاستقبال ضيوف الرحمن من معتمرين وزائرين، مطبقة أعلى التدابير والإجراءات الاحترازية بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث جندت ما لا يقل عن 1000 موظف لمتابعة نسك العمرة بالمسجد الحرام .

 

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أنها ستسمح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة بدءاً من الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، على أن تسمح للمعتمرين من الخارج بأداء المناسك بعد شهرين من ذلك التاريخ.

 

ومن المقرر أن يؤدي 6 آلاف معتمر المناسك في اليوم الواحد كخطوة أولى، وفق ضوابط صحية معينة.

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