شكرا لقرائتكم خبر عن «لنجعلها خضراء».. حملة لزراعة 10 ملايين شجرة والان نبدء بالتفاصيل

• البيئة : نستهدف تنمية الغطاء النباتي والحد من آثار التصحر

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة "لنجعلها_خضراء" التي تغطي 165 موقعاً في جميع مناطق المملكة منها 37 موقعاً تابعة للوزارة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومشاركة القطاع العام والخاص، بهدف الوصول إلى 10 ملايين شجرة خلال فترة الحملة (10 اكتوبر - 30 ابريل) للمساهمة في تنمية الغطاء النباتي.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الحملة تأتي ضمن جهودها في العمل على تنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة الوطن، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة.

وبيَّنت، أنها تستهدف من هذه الحملة زراعة الأشجار والشجيرات المهددة بالانقراض، والتي تعرضت للرعي الجائر والاحتطاب والاقتلاع فضلاً عن التوسع العمراني الذي طال مواقعها الطبيعية، وهو ما أدى إلى تناقص أعدادها بشكل حاد. مشيرة إلى أنها قامت بتوفير الأعداد الكافية من شتلات الروثة والغضى والأرطى والرغل والأراك والمرخ المهددة بالانقراض لزراعتها، حيث تم إكثارها بنجاح من خلال مشروع إنتاج الشتلات الذي تنفذه الوزارة في العديد من مناطق المملكة.

وأفادت "البيئة"، أن الحملة تستهدف أيضاً تشجير عدد من المتنزهات الوطنية، ونثر البذور في عدد من المناطق، وتشجير غابات بمنطقتي نجران والباحة، إضافة إلى مشروع تشجير أشجار المانغروف في منطقتي مكة المكرمة وجازان، وزراعة السبخات في عدد من المواقع.