2020-10-10

ترامب: توقفت عن تناول أدوية كورونا ولم أعانِ أي مشكلة بالتنفس

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة، إنه توقف عن تناول الأدوية المضادة لفيروس كورونا قبل ثماني ساعات، كاشفاً مزيداً من التفاصيل بشأن معركته مع فيروس كورونا المستجد.

وأكد ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” Fox News الأميركية، أنه لا يتناول أي دواء الآن بعد تماثله للشفاء.

وأضاف أنه لم يعانِ من أي مشكلة في التنفس، وأنه عانى فقط من أعراض خفيفة ليست كتلك التي عانى منها كثير من المصابين بكورونا.

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وحل الرئيس الأميركي ضيفًا في برنامج “تاكر كارلسون تونايت” عبر شبكة “فوكس نيوز”، في ظهور وصفه البيت الأبيض بأنه “تقييم طبّي” يُجريه الدكتور مارك سيغل لترامب على الهواء.

وقال ترامب لسيغل “في الوقت الحالي، أنا لا أتناول الأدوية. لا أتناول أي أدوية منذ 8 ساعات على الأرجح”.

وقال كارلسون إن طاقما من البيت الأبيض صوّر المقابلة.

وقال أطباء ترامب في وقت سابق، إنهم أعطوه مزيجًا قويًا من الأدوية العلاجية بما في ذلك “ديكساميثازون” الذي يعطى عادة لحالات كوفيد-19 الخطيرة. وقال ترامب أيضًا إنه خضع مجدداً لفحص كوفيد-19.

وقبل ذلك، أشار المتحدث باسم البيت الأبيض إلى أن طبيب الرئيس ترامب يعتقد بإمكانية مغادرته الحجر الصحي بداية من اليوم السبت.

وأضاف طبيب ترامب أنه سيتم إجراء فحص كورونا مرة أخرى على الرئيس قبل ظهوره بشكل علني للجمهور.



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