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2020-10-10 اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه المدنيين بالمملكة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه تم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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