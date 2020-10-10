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التعليم: منع تكليف منسوبي الوزارة إلا عبر القنوات الرسمية
متابعات الخليج 365 - الرياض
شددت وزارة التعليم على الإدارات التعليمية كافة بعدم تكليف منسوبيها دون أخذ موافقة صاحب الصلاحية، ومن خلال القنوات الرسمية في نظام فارس.
وقال مساعد وزير التعليم، الدكتور سعد آل فهيد، في تعميم له، إنه تمت ملاحظة تكليف عدد من الموظفين والموظفات بين إدارات التعليم ووكالات الوزارة دون أخذ موافقة صاحب الصلاحية.
وأضاف آل فهيد أن المادة 69 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، نصت على أن تتم طلبات التكليف من خلال القنوات الرسمية ومعالجة جميع حالات التكليف السابقة خارج النظام إلكترونيا عن طريق الخدمة الذاتية بنظام فارس، بهدف التنسيق والتنظيم بين جميع الوحدات الإدارية.
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