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أذربيجان وأرمينيا تتفقان على وقف إطلاق النار في قره باغ

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2020-10-10

أذربيجان وأرمينيا تتفقان على وقف إطلاق النار في قره باغ

 بدءا من ظهر اليوم

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت روسيا أن أذربيجان وأرمينيا اتفقتا اليوم على وقف لإطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ اعتباراً من ظهر اليوم نفسه، بعد مفاوضات طويلة جرت في موسكو بين وزيري خارجية البلدين.

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وقال وزير الخارجيّة الروسي سيرجي لافروف في بيان له “إنّ وقفاً لإطلاق النار سيبدأ “اعتباراً من الساعة 12,00 (09,00 ت غ) من العاشر من أكتوبر 2020 لأهداف إنسانيّة”.
وأوضح لافروف أنّ وقف إطلاق النار سيتيح “تبادل أسرى حرب وأشخاص آخرين وجثث القتلى بواسطة لجنة الصليب الأحمر وبما يتفق مع معاييرها”.

وأضاف “أن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا أيضاً على بدء مفاوضات جوهريّة للتوصّل بسرعة إلى حلّ سلمي للنزاع في ناغورني قره باغ، بوساطة من رؤساء مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا”.

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