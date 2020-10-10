البيئة تطلق حملة لـ نجعلها خضراء لزراعة 10 ملايين شجرة

2020-10-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة انطلاق حملة لنجعلها خضراء التي تغطي 165 موقعاً في جميع مناطق المملكة منها 37 موقعاً تابعة للوزارة.

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وأشارت وزارة البيئة، إلى أن هذه الحملة تأتي، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومشاركة القطاع العام والخاص.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هدف هذه الحملة الوصول إلى 10 ملايين شجرة خلال فترة الحملة للمساهمة في تنمية الغطاء النباتي.





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