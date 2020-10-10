- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قال خبير بعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة: إنه من الممكن التخلي عن ارتداء الكمامة بعد مرور 21 يومًا على التطعيم بالمكون الثاني من اللقاح ضد فيروس كورونا.
وأضاف ألكسندر غينتسبرغ مدير مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة: "يجب بعد ذلك تحديد مستوى الأجسام المضادة لدى الشخص الذي تلقى اللقاح".
وتابع: "يجب الانتظار لمدة 21 يومًا على الأقل بعد التطعيم باللقاح، وأنصح بتحديد مستوى الأجسام المضادة، بعد ذلك على الشخص الذي تلقى اللقاح أن يقرر بنفسه: هل يجب أن يرتدي الكمامة أم لا؟ إذا كان مستوى الأجسام المضادة مرتفعًا فلا يوجد داعٍ لاستخدام الكمامة، وإذا كان المستوى غير كاف فالأفضل ارتداؤها".
وبحسب روسيا اليوم: في أغسطس الماضي سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من مرض كوفيد-19، وهو لقاح "سبوتنيك V"، الذي طوره مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وتم إنتاجه بالاشتراك مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.فيروس كورونا الجديد
10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442 10:55 AM
تتوقف على تحديد مستوى الأجسام المضادة لدى الشخص الذي تلقى اللقاحبعد التطعيم ضد كورونا.. خبير يحدد الفترة اللازمة للتخلي عن الكمامة
قال خبير بعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة: إنه من الممكن التخلي عن ارتداء الكمامة بعد مرور 21 يومًا على التطعيم بالمكون الثاني من اللقاح ضد فيروس كورونا.
وأضاف ألكسندر غينتسبرغ مدير مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة: "يجب بعد ذلك تحديد مستوى الأجسام المضادة لدى الشخص الذي تلقى اللقاح".
وتابع: "يجب الانتظار لمدة 21 يومًا على الأقل بعد التطعيم باللقاح، وأنصح بتحديد مستوى الأجسام المضادة، بعد ذلك على الشخص الذي تلقى اللقاح أن يقرر بنفسه: هل يجب أن يرتدي الكمامة أم لا؟ إذا كان مستوى الأجسام المضادة مرتفعًا فلا يوجد داعٍ لاستخدام الكمامة، وإذا كان المستوى غير كاف فالأفضل ارتداؤها".
وبحسب روسيا اليوم: في أغسطس الماضي سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من مرض كوفيد-19، وهو لقاح "سبوتنيك V"، الذي طوره مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وتم إنتاجه بالاشتراك مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.
، بعد التطعيم ضد كورونا.. خبير يحدد الفترة اللازمة للتخلي عن الكمامة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر بعد التطعيم ضد كورونا.. خبير يحدد الفترة اللازمة للتخلي عن الكمامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.